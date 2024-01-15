Вершинина Татьяна Афанасьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1846
Сын: Вершинин Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
05.01.1855
Дочь: Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Клюкина Марья Михайлова
Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно