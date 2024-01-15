Вершинина Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВершинина Татьяна Афанасьева

Вершинина Татьяна Афанасьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Вершинин Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
05.01.1855

Дочь: Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Клюкина Марья Михайлова

Отец ребёнка: Вершинин Михаил Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вершинин Михаил Васильевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close