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Вершинин Алексей Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1846

Дата смерти

16.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Вершинин Михаил Васильевич

Мать: Вершинина Татьяна Афанасьева

Бракосочетание
31.01.1865

Жена: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.04.1866

Дочь: Акилина Алексеевна

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
20.10.1867

Дочь: Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
01.12.1869

Сын: Вершинин Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Сын: Вершинин Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
18.05.1876

Сын: Вершинин Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
22.04.1882

Дочь: Пелагея Алексеевна

Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна

Бочиха, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
16.11.1882
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