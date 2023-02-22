Вершинин Алексей Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1846
Дата смерти16.11.1882
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Бракосочетание
31.01.1865
Рождение ребёнка
01.04.1866
Дочь: Акилина Алексеевна
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
20.10.1867
Дочь: Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
01.12.1869
Сын: Вершинин Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
17.07.1871
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
18.05.1876
Сын: Вершинин Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Рождение ребёнка
22.04.1882
Дочь: Пелагея Алексеевна
Мать ребёнка: Вершинина Надежда Михайловна
Смерть
16.11.1882