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Павел Михайлов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Михаил Кирилов

Мать: Стефанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1840

Сын: Ион Павлов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Сын: Каллистр (Елистрат) Павлов

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федора Павлова

Мать ребёнка: Анна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Михайлова

Смерть
Неизвестно
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