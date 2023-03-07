Павел Михайлов
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Михаил Кирилов
Мать: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ион Павлов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
27.10.1843
Сын: Каллистр (Елистрат) Павлов
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федора Павлова
Мать ребёнка: Анна Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Михайлова
Смерть
Неизвестно