Стефанида Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.02.1805

Муж: Михаил Кирилов

Рождение ребёнка
15.02.1806

Сын: Анисим Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1817

Сын: Павел Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Яков Михайлов

Отец ребёнка: Михаил Кирилов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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