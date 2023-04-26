Стефанида Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.02.1805
Муж: Михаил Кирилов
Рождение ребёнка
15.02.1806
Сын: Анисим Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Кирилов
Рождение ребёнка
1817
Сын: Павел Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Кирилов
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яков Михайлов
Отец ребёнка: Михаил Кирилов
Смерть
Неизвестно