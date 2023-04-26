Михаил Кирилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил Кирилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1815

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кирилл

Мать: ?

Бракосочетание
12.02.1805

Жена: Стефанида Иванова

Рождение ребёнка
15.02.1806

Сын: Анисим Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
1817

Сын: Павел Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Яков Михайлов

Мать ребёнка: Стефанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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