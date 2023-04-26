Михаил Кирилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1815
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.02.1805
Жена: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
15.02.1806
Сын: Анисим Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Смерть
До 1815
Рождение ребёнка
1817
Сын: Павел Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1825
Сын: Яков Михайлов
Мать ребёнка: Стефанида Иванова