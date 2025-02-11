Анисим Михайлов
мужской, родился 15.02.1806, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 01.10.1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
ОтецМихаил КириловНеизвестно г.р.
МатьСтефанида ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кирилл Анисимов1832 г.р.
Ефим Анисимов1834 г.р.Показать еще 2
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1806
Отец: Михаил Кирилов
Мать: Стефанида Иванова
Рождение ребёнка
1832
Сын: Кирилл Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
1834
Сын: Ефим Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Место жительства
1835
Рождение ребёнка
18.02.1844
Сын: Архип Анисимов
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Рождение ребёнка
20.04.1847
Дочь: Александра Анисимова
Мать ребёнка: Прасковья Васильева
Смерть
01.10.1847
Место жительства
1850