Анисим Михайлов 15.02.1806 — найти родственников по фамилии на Familio

Анисим Михайлов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 15.02.1806, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 01.10.1847, Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Отец
Михаил КириловНеизвестно г.р.
Мать
Стефанида ИвановаНеизвестно г.р.
Дети
Кирилл Анисимов1832 г.р.
Ефим Анисимов1834 г.р.
Показать еще 2
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1806

Отец: Михаил Кирилов

Мать: Стефанида Иванова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1832

Сын: Кирилл Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1834

Сын: Ефим Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1835
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

27

Рождение ребёнка
18.02.1844

Сын: Архип Анисимов

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.04.1847

Дочь: Александра Анисимова

Мать ребёнка: Прасковья Васильева

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
01.10.1847
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

26

Мы используем куки для улучшения работы сайта.