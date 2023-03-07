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Ион Павлов

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Место рождения

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840

Отец: Павел Михайлов

Мать: Анна Михайлова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.08.1866

Сын: Степан Ионович

Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Камаев Григорий Ионович

Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Гликерия Ионова

Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Камаев Семен Ионович

Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агафья Трифонова/Трофимова

Смерть
Неизвестно
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