Ион Павлов
Место рождения
Дата рождения1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1840
Отец: Павел Михайлов
Мать: Анна Михайлова
Рождение ребёнка
01.08.1866
Сын: Степан Ионович
Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова
Рождение ребёнка
10.01.1871
Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Гликерия Ионова
Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова
Рождение ребёнка
1880
Сын: Камаев Семен Ионович
Мать ребёнка: Агафья Трифонова/Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно