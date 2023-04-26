Агафья Трифонова/Трофимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафья Трифонова/Трофимова

Агафья Трифонова/Трофимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1840 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.08.1866

Сын: Степан Ионович

Отец ребёнка: Ион Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1871

Сын: Камаев Григорий Ионович

Отец ребёнка: Ион Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
01.05.1873

Дочь: Гликерия Ионова

Отец ребёнка: Ион Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Камаев Семен Ионович

Отец ребёнка: Ион Павлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ион Павлов

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close