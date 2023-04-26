Агафья Трифонова/Трофимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.08.1866
Сын: Степан Ионович
Отец ребёнка: Ион Павлов
Рождение ребёнка
10.01.1871
Отец ребёнка: Ион Павлов
Рождение ребёнка
01.05.1873
Дочь: Гликерия Ионова
Отец ребёнка: Ион Павлов
Рождение ребёнка
1880
Сын: Камаев Семен Ионович
Отец ребёнка: Ион Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ион Павлов
Смерть
Неизвестно