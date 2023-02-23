Анна Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1840
Сын: Ион Павлов
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
27.10.1843
Сын: Каллистр (Елистрат) Павлов
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Федора Павлова
Отец ребёнка: Павел Михайлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павел Михайлов
Смерть
Неизвестно