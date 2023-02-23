Анна Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Михайлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1840

Сын: Ион Павлов

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.10.1843

Сын: Каллистр (Елистрат) Павлов

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Федора Павлова

Отец ребёнка: Павел Михайлов

Губашево, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павел Михайлов

Смерть
Неизвестно
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