Телепень Оболенский Василий Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Телепень Оболенский Василий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1494

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косой Оболенский Василий Иванович (В Монашестве Варсонофий)

Мать: (Белёвская) Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчина Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев-Оболенский Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лопата Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Немой Телепнев-Оболенский Иван Князь Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1494

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