Телепень Оболенский Василий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1494
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчина Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев-Оболенский Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лопата Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Немой Телепнев-Оболенский Иван Князь Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1494