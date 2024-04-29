Немой Телепнев-Оболенский Иван Князь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.05.1534
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телепень Оболенский Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепнев-Оболенский Федор Иванович
Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ёрш Телепнев-Оболенский Дмитрий Князь Иванович
Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Одолба Телепнев-Оболенский Пётр Иванович
Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.05.1534