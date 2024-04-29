Немой Телепнев-Оболенский Иван Князь Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Немой Телепнев-Оболенский Иван Князь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.05.1534

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телепень Оболенский Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепнев-Оболенский Федор Иванович

Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ёрш Телепнев-Оболенский Дмитрий Князь Иванович

Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Одолба Телепнев-Оболенский Пётр Иванович

Мать ребёнка: (Плещеева) Мария Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Плещеева) Мария Фёдоровна

Смерть
08.05.1534

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