Косой Оболенский Василий Иванович (В Монашестве Варсонофий) 1420 — найти родственников по фамилии на Familio
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Косой Оболенский Василий Иванович (В Монашестве Варсонофий)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1420

Дата смерти

1464

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420

Отец: Оболенский Иван Князь Оболенский Константинович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепень Оболенский Фёдор Васильевич

Мать ребёнка: (Белёвская) Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Телепень Оболенский Василий Васильевич

Мать ребёнка: (Белёвская) Евпраксия Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Белёвская) Евпраксия Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нагой Оболенский Пётр Князь Васильевич

Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Ярослав Васильевич

Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Оболенский Александр Князь Васильевич

Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрига Оболенский Иван Князь Оболенский Васильевич

Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Княгиня Фёдоровна

Смерть
1464

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