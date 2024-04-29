Косой Оболенский Василий Иванович (В Монашестве Варсонофий)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1420
Дата смерти1464
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1420
Отец: Оболенский Иван Князь Оболенский Константинович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепень Оболенский Фёдор Васильевич
Мать ребёнка: (Белёвская) Евпраксия Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Телепень Оболенский Василий Васильевич
Мать ребёнка: (Белёвская) Евпраксия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нагой Оболенский Пётр Князь Васильевич
Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Ярослав Васильевич
Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Оболенский Александр Князь Васильевич
Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрига Оболенский Иван Князь Оболенский Васильевич
Мать ребёнка: Мария Княгиня Фёдоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Княгиня Фёдоровна
Смерть
1464