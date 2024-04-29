Стрига Оболенский Иван Князь Оболенский Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1478
ПолМужской
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стригин-Оболенский Александр Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шиха Стригин-Оболенский Василий Князь Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Щетина Стригин-Оболенский Иван Князь Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гузей Стригин-Оболенский Фёдор Князь Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Слыха Стригин-Оболенский Иван Князь Иванович
Мать ребёнка: Степанида
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Большой Стригин-Оболенский Василий Иванович (Епископ Вассиан)
Мать ребёнка: Степанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Степанида
Смерть
1478
г. Новгород
Похороны
Неизвестно
Суздаль, Спасо-Евфимьев монастырь