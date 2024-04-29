Стрига Оболенский Иван Князь Оболенский Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Стрига Оболенский Иван Князь Оболенский Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1478

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косой Оболенский Василий Иванович (В Монашестве Варсонофий)

Мать: Мария Княгиня Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стригин-Оболенский Александр Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шиха Стригин-Оболенский Василий Князь Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Щетина Стригин-Оболенский Иван Князь Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гузей Стригин-Оболенский Фёдор Князь Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Слыха Стригин-Оболенский Иван Князь Иванович

Мать ребёнка: Степанида

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Большой Стригин-Оболенский Василий Иванович (Епископ Вассиан)

Мать ребёнка: Степанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Степанида

Смерть
1478
г. Новгород
Похороны
Неизвестно
Суздаль, Спасо-Евфимьев монастырь

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