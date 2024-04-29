Овчина Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Овчина Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1537

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Телепень Оболенский Василий Васильевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Овчинин Телепнев-Оболенский Дмитрий Князь Фёдорович

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Андреевна

Рождение ребёнка
1535

Дочь: (Овчинина Телепнева-Оболенская) Авдотья Княжна Федоровна

Мать ребёнка: Ульяна Андреевна

Смерть
1537

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