Овчина Телепнев-Оболенский Фёдор Князь Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1537
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Телепень Оболенский Василий Васильевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Овчинин Телепнев-Оболенский Дмитрий Князь Фёдорович
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Андреевна
Рождение ребёнка
1535
Дочь: (Овчинина Телепнева-Оболенская) Авдотья Княжна Федоровна
Мать ребёнка: Ульяна Андреевна
Смерть
1537