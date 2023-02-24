Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Место рожденияИркутск
Дата рождения10.05.1902
Дата смерти07.10.1984
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902
Отец: Сатышев Василий
Мать: не указана
Иркутск
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гронский Вениамин
Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич
Иркутск
Рождение ребёнка
19.02.1924
Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич
Ангарск
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гронский Юрий
Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич
Иркутск
Рождение ребёнка
12.05.1929
Дочь: Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич
Иркутск
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Иркутск
Смерть
07.10.1984
Ангарск
Похороны
Неизвестно
Березовая роща, Ангарск