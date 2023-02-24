Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

avatar

Место рождения

Иркутск

Дата рождения

10.05.1902

Дата смерти

07.10.1984

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.05.1902

Отец: Сатышев Василий

Мать: не указана

Иркутск
Рождение ребёнка
1922

Сын: Гронский Вениамин

Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич

Иркутск
Рождение ребёнка
19.02.1924

Сын: Гронский Леонид Иванович

Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич

Ангарск
Рождение ребёнка
1928

Сын: Гронский Юрий

Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич

Иркутск
Рождение ребёнка
12.05.1929

Дочь: Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич

Иркутск
Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гронский Иван Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гронский Иван Николаевич

Иркутск
Смерть
07.10.1984
Ангарск
Похороны
Неизвестно
Березовая роща, Ангарск
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close