Гронский Иван Николаевич 1898 — найти родственников по фамилии на Familio

Гронский Иван Николаевич

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1898, Кострома, город Кострома, Костромская область

умер Неизвестно

Мать
Гронская (Шераутская) ПараскеваНеизвестно г.р.
Отец
Гронский НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна10.05.1902 г.р.
Дети
Гронский Вениамин1922 г.р.
Гронский Леонид Иванович19.02.1924 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Гронский Николай

Мать: Гронская (Шераутская) Параскева

Кострома, город Кострома, Костромская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Работа или профессия
Неизвестно

1932г. служащий Сибтрансстрой, работал на приисках, где и погиб/пропал

Рождение ребёнка
1922

Сын: Гронский Вениамин

Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
19.02.1924

Сын: Гронский Леонид Иванович

Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Рождение ребёнка
1928

Сын: Гронский Юрий

Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
12.05.1929

Дочь: (Гронская) Надежда Ивановна

Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Иркутск, город Иркутск, Иркутская область

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Смерть
Неизвестно

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