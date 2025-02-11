Гронский Иван Николаевич
мужской, родился 1898, Кострома, город Кострома, Костромская область
умер Неизвестно
МатьГронская (Шераутская) ПараскеваНеизвестно г.р.
ОтецГронский НиколайНеизвестно г.р.
Супруги
Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна10.05.1902 г.р.
Дети
Гронский Вениамин1922 г.р.
Гронский Леонид Иванович19.02.1924 г.р.Показать еще 2
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Гронский Николай
Кострома, город Кострома, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
1922
Сын: Гронский Вениамин
Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
19.02.1924
Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Ангарск, Ангарское, Иркутская область
Рождение ребёнка
1928
Сын: Гронский Юрий
Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
12.05.1929
Дочь: (Гронская) Надежда Ивановна
Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна
Смерть
Неизвестно