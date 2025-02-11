Гронский Леонид Иванович 19.02.1924 — найти родственников по фамилии на Familio

Гронский Леонид Иванович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 19.02.1924, Ангарск, Ангарское, Иркутская область

умер 10.04.1999, Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Мать
Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна10.05.1902 г.р.
Отец
Гронский Иван Николаевич1898 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924

Отец: Гронский Иван Николаевич

Мать: Гронская (Сатышева) Клавдия Васильевна

Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Рождение ребёнка
24.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гронская (Бирева) Тамара Алексеевна

Казахстан

Смерть
10.04.1999
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

Похороны
Неизвестно
Ангарск, Ангарское, Иркутская область

кладбище Берёзовая Роща

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