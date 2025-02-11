Гронский Леонид Иванович
мужской, родился 19.02.1924, Ангарск, Ангарское, Иркутская область
умер 10.04.1999, Ангарск, Ангарское, Иркутская область
МатьГронская (Сатышева) Клавдия Васильевна10.05.1902 г.р.
ОтецГронский Иван Николаевич1898 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1924
Рождение ребёнка
24.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гронская (Бирева) Тамара Алексеевна
Казахстан
Смерть
10.04.1999
Похороны
Неизвестно