Алексеева (Трофименкова) Зинаида Кузьминична
Место рождения
Дата рождения07.01.1909
Дата смерти25.07.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909
Бракосочетание
18.06.1931
Рождение ребёнка
10.04.1932
Сын: Алексеев Владимир Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Алексеев Николай Иванович
Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович
Смерть
25.07.1998