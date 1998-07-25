Алексеева (Трофименкова) Зинаида Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексеева (Трофименкова) Зинаида Кузьминична

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Место рождения

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край

Дата рождения

07.01.1909

Дата смерти

25.07.1998

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1909

Отец: Трофименков Кузьма Яковлевич

Мать: Трофименкова Евгения Ильинична

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
18.06.1931

Муж: Алексеев Иван Иванович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Алексеев Владимир Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Алексеев Николай Иванович

Отец ребёнка: Алексеев Иван Иванович

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
25.07.1998
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