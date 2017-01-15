Алексеев Николай Иванович
Место рождения
Дата рождения22.01.1940
Дата смерти15.01.2017
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940
Бракосочетание
?.11.1974
Рождение ребёнка
27.07.1975
Дочь: Алексеева Татьяна Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Светлана Аминовна
Рождение ребёнка
23.11.1981
Дочь: Алексеева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Алексеева Светлана Аминовна
Смерть
15.01.2017