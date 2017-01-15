Алексеев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлексеев Николай Иванович

Алексеев Николай Иванович

avatar

Место рождения

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область

Дата рождения

22.01.1940

Дата смерти

15.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.01.1940

Отец: Алексеев Иван Иванович

Мать: Алексеева Зинаида Кузьминична

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Бракосочетание
?.11.1974

Жена: Алексеева Светлана Аминовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
27.07.1975

Дочь: Алексеева Татьяна Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Светлана Аминовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.11.1981

Дочь: Алексеева Екатерина Николаевна

Мать ребёнка: Алексеева Светлана Аминовна

Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Смерть
15.01.2017
Ростов-на-Дону, город Ростов-на-Дону, Ростовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close