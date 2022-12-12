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Алексеев Иван Иванович

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Место рождения

Крышова, Опочецкий уезд, Псковская губерния

Дата рождения

26.08.1903

Дата смерти

26.08.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Крышова, Опочецкий уезд, Псковская губерния
Бракосочетание
18.06.1931

Жена: Алексеева Зинаида Кузьминична

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
10.04.1932

Сын: Алексеев Владимир Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Кузьминична

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Рождение ребёнка
22.01.1940

Сын: Алексеев Николай Иванович

Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Кузьминична

Новочеркасск, город Новочеркасск, Ростовская область
Смерть
26.08.1971
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