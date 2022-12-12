Алексеев Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения26.08.1903
Дата смерти26.08.1971
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.06.1931
Рождение ребёнка
10.04.1932
Сын: Алексеев Владимир Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Кузьминична
Рождение ребёнка
22.01.1940
Сын: Алексеев Николай Иванович
Мать ребёнка: Алексеева Зинаида Кузьминична
Смерть
26.08.1971