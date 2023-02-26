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Агрипина Иванова

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Место рождения

д.Зубёнки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.
До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Зубёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1795

Муж: Василий Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1796

Сын: Демид Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1799

Муж: Василий Харитонов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1799

Дочь: Варвара Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1803

Дочь: Мелания Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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