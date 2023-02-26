Агрипина Иванова
Место рожденияд.Зубёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Зубёнки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1795
Муж: Василий Григорьев
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
17.08.1796
Сын: Демид Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1799
Муж: Василий Харитонов
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
04.12.1799
Дочь: Варвара Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1803
Дочь: Мелания Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно