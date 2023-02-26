Василий Григорьев
Место рожденияд.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1773
Дата смерти16.05.1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
21.10.1795
Жена: Агрипина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1796
Сын: Илья Васильев
Мать ребёнка: Ксения (Петрова)
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1796
Сын: Демид Васильев
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1799
Сын: Иван Васильев
Мать ребёнка: Ксения (Петрова)
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1799
Дочь: Варвара Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1803
Дочь: Мелания Васильева
Мать ребёнка: Агрипина Иванова
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809
Дочь: Соломия Васильева
Мать ребёнка: Ксения (Петрова)
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ксения (Петрова)
Смерть
16.05.1808
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.