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Василий Григорьев

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Место рождения

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1773

Дата смерти

16.05.1808

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1773

Отец: ?

Мать: ?

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
21.10.1795

Жена: Агрипина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
20.07.1796

Сын: Илья Васильев

Мать ребёнка: Ксения (Петрова)

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
17.08.1796

Сын: Демид Васильев

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1799

Сын: Иван Васильев

Мать ребёнка: Ксения (Петрова)

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.12.1799

Дочь: Варвара Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
04.01.1803

Дочь: Мелания Васильева

Мать ребёнка: Агрипина Иванова

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809

Дочь: Соломия Васильева

Мать ребёнка: Ксения (Петрова)

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксения (Петрова)

Смерть
16.05.1808
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
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