Ксения (Петрова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ксения (Петрова)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1773 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1796

Сын: Илья Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1799

Сын: Иван Васильев

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809

Дочь: Соломия Васильева

Отец ребёнка: Василий Григорьев

д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьев

Смерть
Неизвестно
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