Ксения (Петрова)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1777
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1777
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1796
Сын: Илья Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
23.04.1799
Сын: Иван Васильев
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
06.08.1809
Дочь: Соломия Васильева
Отец ребёнка: Василий Григорьев
д.Ручей Пещивца Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьев
Смерть
Неизвестно