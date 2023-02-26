Василий Харитонов
Место рожденияд.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1780
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1798
Сын: Михаил Васильев
Мать ребёнка: Екатерина Максимова
д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1799
Жена: Агрипина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Максимова
Смерть
Неизвестно