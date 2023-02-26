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Василий Харитонов

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Место рождения

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

До 1777 г.р.
До 1780 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1780

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
08.10.1798

Сын: Михаил Васильев

Мать ребёнка: Екатерина Максимова

д.Ласьки Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
26.07.1799

Жена: Агрипина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Максимова

Смерть
Неизвестно
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