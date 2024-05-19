Кириллов Василий Васильевич
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Кириллов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Софронова (Кириллова) Марфа Васильевна
Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Петровна
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Киприянова (Кириллова) Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Петровна
Смерть
Неизвестно