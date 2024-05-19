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Кириллов Василий Васильевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Кириллов Василий

Мать: Кириллова Наталья Захарьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Евфимия Петровна

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Софронова (Кириллова) Марфа Васильевна

Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Киприянова (Кириллова) Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: Кириллова Евфимия Петровна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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