Кириллов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кириллов Тимофей Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кириллов Василий Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кириллов Стефан Васильевич
Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна
Смерть
Неизвестно