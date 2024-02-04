Кириллов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кириллов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Наталья Захарьевна

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кириллов Тимофей Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кириллов Василий Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кириллов Стефан Васильевич

Мать ребёнка: Кириллова Наталья Захарьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

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