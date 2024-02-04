Кириллова Наталья Захарьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКириллова Наталья Захарьевна

Кириллова Наталья Захарьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Василий

Рождение ребёнка
1813

Сын: Кириллов Тимофей Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1818

Сын: Кириллов Василий Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1828

Сын: Кириллов Стефан Васильевич

Отец ребёнка: Кириллов Василий

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.