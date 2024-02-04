Кириллова Наталья Захарьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кириллов Василий
Рождение ребёнка
1813
Сын: Кириллов Тимофей Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий
Рождение ребёнка
1818
Сын: Кириллов Василий Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий
Рождение ребёнка
1828
Сын: Кириллов Стефан Васильевич
Отец ребёнка: Кириллов Василий
Место жительства
1849
Смерть
Неизвестно