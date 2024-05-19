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Кириллов Тимофей Васильевич

Место рождения

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

Дата рождения

1813

Дата смерти

Между 1849 и 1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813

Отец: Кириллов Василий

Мать: Кириллова Наталья Захарьевна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириллова Стефанида Ивановна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кириллова Евдокия Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кириллов Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кириллова Евфросиния Тимофеевна

Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
Между 1849 и 1859
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния

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