Кириллов Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения1813
Дата смертиМежду 1849 и 1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1813
Отец: Кириллов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кириллова Евдокия Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кириллова Евфросиния Тимофеевна
Мать ребёнка: Кириллова Стефанида Ивановна
Смерть
Между 1849 и 1859