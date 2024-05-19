Кириллова Стефанида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1815
Дата смерти09.10.1893
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Кириллова Евдокия Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Кириллова Евфросиния Тимофеевна
Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич
Место жительства
1849
Смерть
09.10.1893
от горячки