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Кириллова Стефанида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1815

Дата смерти

09.10.1893

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1815

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Тимофей Васильевич

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Кириллова Евдокия Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1838

Сын: Кириллов Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Кириллова Евфросиния Тимофеевна

Отец ребёнка: Кириллов Тимофей Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
09.10.1893
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от горячки

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