Кириллова Евфимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смерти11.06.1866
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Софронова (Кириллова) Марфа Васильевна
Отец ребёнка: Кириллов Василий Васильевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Киприянова (Кириллова) Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Кириллов Василий Васильевич
Место жительства
1849
Смерть
11.06.1866
от болезни