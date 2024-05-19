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Кириллова Евфимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

11.06.1866

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириллов Василий Васильевич

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Софронова (Кириллова) Марфа Васильевна

Отец ребёнка: Кириллов Василий Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Киприянова (Кириллова) Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Кириллов Василий Васильевич

Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Место жительства
1849
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Смерть
11.06.1866
Пебозеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
от болезни

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