Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.08.1937
Дата смерти25.05.2017
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937
Отец: Хмеленко Григорий Кириллович
Мать: Анна
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Князева Ольга Васильевна
Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич
Смерть
25.05.2017
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
похоронена Оренбургская область п. Переволоцкий (новое кладбище)