Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.08.1937

Дата смерти

25.05.2017

Пол

Женский

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1937

Отец: Хмеленко Григорий Кириллович

Мать: Анна

Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Князева Ольга Васильевна

Отец ребёнка: Гаймин Михаил Васильевич

Смерть
25.05.2017
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
похоронена Оренбургская область п. Переволоцкий (новое кладбище)
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