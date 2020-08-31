Гаймин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.01.1958
Дата смерти31.08.2020
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958
Бракосочетание
25.10.1983
Жена: Гаймина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1988
Дочь: Гаймина Ирина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
31.08.2020
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
похоронен п. Переволоцкий (новое кладбище)