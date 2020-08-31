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Гаймин Василий Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.01.1958

Дата смерти

31.08.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.01.1958

Отец: Гаймин Михаил Васильевич

Мать: Гаймина Валентина Григорьевна

Бракосочетание
25.10.1983

Жена: Гаймина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
20.12.1988

Дочь: Гаймина Ирина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
31.08.2020
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
похоронен п. Переволоцкий (новое кладбище)
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