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Гаймин Михаил Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1931

Дата смерти

12.02.2010

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931

Отец: Гаймин Василий Михайлович

Мать: Гаймина (Чекаева) Прасковья Степановна

Рождение ребёнка
04.01.1958

Сын: Гаймин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна

Рождение ребёнка
09.11.1964

Дочь: Князева (Гаймина) Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна

Смерть
12.02.2010

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