Гаймин Михаил Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1931
Дата смерти12.02.2010
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1931
Рождение ребёнка
04.01.1958
Сын: Гаймин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
Рождение ребёнка
09.11.1964
Дочь: Князева (Гаймина) Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Гаймина (Хмеленко) Валентина Григорьевна
Смерть
12.02.2010