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Васса Сергеевна

Место рождения

Первое Семеново, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

Между 1864 и 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Первое Семеново, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Павел Потапович

Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Филипп Потапович

Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович

Бракосочетание
1890

Муж: Павлов Потап Павлович

Рождение ребёнка
07.06.1894

Дочь: Акулина Потаповна

Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович

Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900

Дочь: Пелагея Потаповна

Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович

Рождение ребёнка
15.12.1895

Дочь: Ильина Анастасия Потаповна

Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович

Смерть
Неизвестно

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