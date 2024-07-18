Васса Сергеевна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1864 и 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1864 и 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Павел Потапович
Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Филипп Потапович
Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович
Бракосочетание
1890
Рождение ребёнка
07.06.1894
Дочь: Акулина Потаповна
Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович
Рождение ребёнка
Между 1895 и 1900
Дочь: Пелагея Потаповна
Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович
Рождение ребёнка
15.12.1895
Дочь: Ильина Анастасия Потаповна
Отец ребёнка: Павлов Потап Павлович
Смерть
Неизвестно