Ильина Анастасия Потаповна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рождения15.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1895
Отец: Павлов Потап Павлович
Мать: Васса Сергеевна
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич
Смерть
Неизвестно