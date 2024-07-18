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Ильина Анастасия Потаповна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

15.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Между 1864 и 1865 г.р.

Муж

1897 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1895

Отец: Павлов Потап Павлович

Мать: Васса Сергеевна

Бракосочетание
1920

Муж: Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич

Смерть
Неизвестно

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