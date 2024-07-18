Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1920
Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Анастасия Потаповна
Рождение ребёнка
Между 1925 и 1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ильина Анастасия Потаповна
Смерть
Неизвестно