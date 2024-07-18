Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИльин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич

Ильин Анолов? Корнилий-Кирилл Ильич

Место рождения

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1895 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Бракосочетание
1920

Жена: Ильина Анастасия Потаповна

Рождение ребёнка
Между 1921 и 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Анастасия Потаповна

Рождение ребёнка
Между 1925 и 1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ильина Анастасия Потаповна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.