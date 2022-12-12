деревня Первое Семеново, деревня Первое Семеново, Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018) — Familio

Первое Семеново

Цивильский район, Чувашская Республика (на 2018)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Казанская губерния, Цывильский уезд
2599Первая Семенова (Кушар), д. каз.при рч. Унге.54086205204
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Казанская губерния, Цивильский уезд, Цивильская волость
1333. Первая Семенова (Кушарова), деревня бывшая государственная, дворов 114, жителей 540, кулев. звд.

Список селений Казанской губернии (1910–1914)

Название волостей и селенийНародностьЧисло душ обоего пола к 1907 году
Цивильский уезд, Цивильская волость
Кушарова, Цивильскойсм. Первая Семенова.
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Перв. Семенова (Кушарова), Цивил.чуваши834
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Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Чувашская Республика, Цивильский район
120422Первое Семеноводеревня55°52'с.ш.47°23'в.д.N-38-011
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