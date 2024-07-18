Пелагея Потаповна
Место рождениядеревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация
Дата рожденияМежду 1895 и 1900
Дата смертиДо 1941
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1900
Отец: Павлов Потап Павлович
Мать: Васса Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович
Смерть
До 1941