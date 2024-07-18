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Пелагея Потаповна

Место рождения

деревня Анатриялы Салтыганово, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Между 1895 и 1900

Дата смерти

До 1941

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

Между 1864 и 1865 г.р.

Муж

1892 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1895 и 1900

Отец: Павлов Потап Павлович

Мать: Васса Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
До 1941

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