Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Место рождения

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика

Дата рождения

1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

Между 1895 и 1900 г.р.

Дети

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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Хрисанф

Мать: не указана

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Мать ребёнка: (Григорьева) Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея Потаповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Григорьева) Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: (Григорьева) Екатерина

Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Потаповна

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пелагея Потаповна

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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