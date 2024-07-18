Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович
Место рождения
Дата рождения1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Хрисанф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виталий
Мать ребёнка: (Григорьева) Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея Потаповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Григорьева) Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: (Григорьева) Екатерина
Рождение ребёнка
Между 1922 и 1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Потаповна
Рождение ребёнка
1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Пелагея Потаповна
Смерть
Неизвестно