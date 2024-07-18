Хрисанф
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Сын: Никита Хрисанфович-Хрисанович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1889
Сын: Хрисанфов Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович
Мать ребёнка: не указана
Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно