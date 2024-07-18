Хрисанф — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хрисанф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Сын: Никита Хрисанфович-Хрисанович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1889

Сын: Хрисанфов Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1892

Сын: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Мать ребёнка: не указана

Нижние Анатриялы, Цивильский район, Чувашская Республика
Смерть
Неизвестно

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