(Григорьева) Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Григорьева) Екатерина

Место рождения

деревня Байдуши, Чувашская Республика, Российская Федерация

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1892 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виталий

Отец ребёнка: Васильев Ксенофонт Хрисанфович-Хрисанович

Смерть
Неизвестно

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