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Тарасова Ирина Ефимова

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Место рождения

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

1842

Дата смерти

14.05.1900

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: ?

Мать: ?

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Агафия Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Терещенкова Акилина Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1871

Дочь: Дария 2-я

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Дария Тарасова

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Тарасов Иоанн Тарасов

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Сын: Тарасов Демид Тарасов

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Тарасов Константин Тарасов

Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.05.1900
Причина смерти: от натуральной
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