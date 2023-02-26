Тарасова Ирина Ефимова
Место рожденияд.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения1842
Дата смерти14.05.1900
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Агафия Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Терещенкова Акилина Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Рождение ребёнка
16.03.1871
Дочь: Дария 2-я
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Дария Тарасова
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Рождение ребёнка
05.01.1875
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Рождение ребёнка
15.08.1876
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Тарасов Константин Тарасов
Отец ребёнка: Тарасов Тарас Богданов
Смерть
14.05.1900
Причина смерти: от натуральной