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Тарасов Константин Тарасов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

02.06.1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878

Отец: Тарасов Тарас Богданов

Мать: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
25.05.1897

Жена: Тарасова Евдокия Федосиева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1899

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
13.12.1900

Дочь: Ульяния Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.02.1902

Дочь: Мария Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Елизавета Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
09.02.1906

Дочь: Евдокия Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1908

Сын: Тарасов Михаил Константинов

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.12.1909

Дочь: Анастасия Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.08.1912

Дочь: Вера Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
17.10.1914

Дочь: Елизавета Константинова

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Тарасов Алексей Константинович

Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева

Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дворище
Смерть
Неизвестно
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