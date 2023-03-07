Тарасов Константин Тарасов
Место рождения
Дата рождения02.06.1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.06.1878
Отец: Тарасов Тарас Богданов
Мать: Тарасова Ирина Ефимова
Бракосочетание
25.05.1897
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
10.05.1899
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
13.12.1900
Дочь: Ульяния Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
01.02.1902
Дочь: Мария Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Елизавета Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
09.02.1906
Дочь: Евдокия Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
д.Дворище ( Мордашки ) Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
18.09.1908
Сын: Тарасов Михаил Константинов
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
11.12.1909
Дочь: Анастасия Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
10.08.1912
Дочь: Вера Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
17.10.1914
Дочь: Елизавета Константинова
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Рождение ребёнка
1920
Сын: Тарасов Алексей Константинович
Мать ребёнка: Тарасова Евдокия Федосиева
Смоленская обл., Демидовский р-н, д. Дворище
Смерть
Неизвестно