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Тарасов Тарас Богданов

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Место рождения

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1841

Дата смерти

11.02.1909

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Богдан

Мать: не указана

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.02.1861

Дочь: Агафия Тарасова

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Терещенкова Акилина Тарасова

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1871

Дочь: Дария 2-я

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
16.03.1873

Дочь: Дария Тарасова

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1875

Сын: Тарасов Иоанн Тарасов

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.08.1876

Сын: Тарасов Демид Тарасов

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1878

Сын: Тарасов Константин Тарасов

Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.02.1909
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной | (Мордашки)
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище
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