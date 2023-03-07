Тарасов Тарас Богданов
Место рождения
Дата рождения1841
Дата смерти11.02.1909
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Богдан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.02.1861
Дочь: Агафия Тарасова
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Терещенкова Акилина Тарасова
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
16.03.1871
Дочь: Дария 2-я
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
16.03.1873
Дочь: Дария Тарасова
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
05.01.1875
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Рождение ребёнка
15.08.1876
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
02.06.1878
Сын: Тарасов Константин Тарасов
Мать ребёнка: Тарасова Ирина Ефимова
Смерть
11.02.1909
Дворище, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от натуральной | (Мордашки)
Похороны
Неизвестно
на Максимовском кладбище