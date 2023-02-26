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Тарасов Демид Тарасов

Место рождения

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.08.1876

Дата смерти

22.07.1877

Пол

Мужской

Отец

1841 г.р.

Мать

1842 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.08.1876

Отец: Тарасов Тарас Богданов

Мать: Тарасова Ирина Ефимова

д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1877
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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