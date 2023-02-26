Тарасов Демид Тарасов
Место рожденияд.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.08.1876
Дата смерти22.07.1877
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1876
Отец: Тарасов Тарас Богданов
Мать: Тарасова Ирина Ефимова
д.Подхватиловка Семёновской вол. Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
22.07.1877
Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область