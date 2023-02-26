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Дата рождения

Неизвестно

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Женский

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Не указан

Мать

Не указана

Дети

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АБ
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Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1842

Дочь: Тарасова Ирина Ефимова

Отец ребёнка: ?

д.Мордашки - Дворище Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
До 1860

Дочь: Ксения Ефимова

Отец ребёнка: ?

Мордашки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область