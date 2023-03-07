Данилов Феадор Сильверстов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Данилов Феадор Сильверстов

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1822 г.р.

Мать

1821 г.р.

Дети

1878 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
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Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Данилов Сильверст Петров

Мать: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
03.02.1878

Дочь: Голомонзина Агафья Феодорова

Мать ребёнка: Евгения Еворимова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения Еворимова

Смерть
Неизвестно
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