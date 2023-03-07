Данилов Феадор Сильверстов
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Данилов Сильверст Петров
Мать: Данилова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
03.02.1878
Дочь: Голомонзина Агафья Феодорова
Мать ребёнка: Евгения Еворимова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Евгения Еворимова
Смерть
Неизвестно