Евгения Еворимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.02.1878
Дочь: Голомонзина Агафья Феодорова
Отец ребёнка: Данилов Феадор Сильверстов
Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Данилов Феадор Сильверстов
Смерть
Неизвестно