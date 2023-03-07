Голомонзина (Данилова) Агафья Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голомонзина (Данилова) Агафья Феодорова

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

03.02.1878

Дата смерти

1967

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1878

Отец: Данилов Феадор Сильверстов

Мать: Евгения Еворимова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
12.02.1899

Муж: Голомонзин Александр Дмитриев

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
14.03.1900

Дочь: Захарова Евдокия Александровна

Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Киприянова Мария Александровна

Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Корякова Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев

Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1967
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Ключи, Суксунский муниципальный район, Пермский край
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