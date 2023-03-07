Голомонзина (Данилова) Агафья Феодорова
Место рождения
Дата рождения03.02.1878
Дата смерти1967
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1878
Отец: Данилов Феадор Сильверстов
Мать: Евгения Еворимова
Бракосочетание
12.02.1899
Рождение ребёнка
14.03.1900
Дочь: Захарова Евдокия Александровна
Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Киприянова Мария Александровна
Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Корякова Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Голомонзин Александр Дмитриев
Смерть
1967
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно