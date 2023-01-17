Данилов Сильверст Петров
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Данилов Петр сын
Мать: ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Данилов Феадор Сильверстов
Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1846
Сын: Данилов Иван
Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1850
Сын: Данилов Тихон
Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1853
Сын: Данилов Варфаломей
Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова
Рождение ребёнка
1856
Сын: Данилов Хрисапер
Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова
Смерть
Неизвестно