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Данилов Сильверст Петров

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Место рождения

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1822

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Данилов Петр сын

Мать: ?

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1843

Сын: Данилов Феадор Сильверстов

Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1846

Сын: Данилов Иван

Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1850

Сын: Данилов Тихон

Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1853

Сын: Данилов Варфаломей

Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1856

Сын: Данилов Хрисапер

Мать ребёнка: Данилова Фекла Иванова

Шахарово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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